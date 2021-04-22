Єврокомісія готує позов проти AstraZeneca через невиконання контракту

Європейська комісія готується подати до суду на виробника вакцин AstraZeneca через невиконання домовленостей про поставку вакцин.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію виданню Politico підтвердили п'ять дипломатів ЄС.

Комісія підняла це питання на зустрічі послів в середу, під час якої більшість країн ЄС заявили, що підтримають подачу позову проти компанії через те, що вона не доставила обіцяні дози Євросоюзу.

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Суть судового позову полягає в тому, щоб зобов'язати AstraZeneca доставити дози, зазначені в її контракті з ЄС, пояснив один дипломат.

AstraZeneca викликала критику ЄС в січні, коли заявила, що не зможе доставити Євросоюзу кількість доз, яка передбачалася раніше.

До кінця першого кварталу компанія доставила в країни ЄС 30 мільйонів доз замість 100 мільйонів доз, передбачених контрактом з ЄС. Дефіцит серйозно ускладнив кампанії з вакцинації в країнах ЄС.

Компанія прогнозувала, що вона доставить ЄС приблизно 70 мільйонів доз до кінця другого кварталу, тоді як передбачалося, що вона повинна доставити 300 мільйонів доз, закріплених в контракті з ЄС.

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