Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии сотрудник больницы 15 лет прогуливал работу и заработал 538 тысяч евро

Сенат Чехии призвал разорвать договор о дружбе с РФ и оставить в стране одного российского дипломата

В НАТО определили дату саммита, на котором спланируют будущее на следующие 10 лет

Байден может посетить Восточную Европу в июне – СМИ






Еврокомиссия готовит иск против AstraZeneca из-за невыполнения контракта

Четверг, 22 апреля 2021, 11:13

Европейская комиссия готовится подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca за невыполнение договоренностей о поставке вакцин.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию изданию Politico подтвердили пять дипломатов ЕС.

Комиссия подняла этот вопрос на встрече послов в среду, во время которой большинство стран ЕС заявили, что поддержат подачу иска против компании из-за того, что она не доставила обещанные дозы Евросоюзу.

Читайте также
Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Суть судебного иска состоит в том, чтобы обязать AstraZeneca доставить дозы, указанные в контракте с ЕС, объяснил один дипломат.

AstraZeneca вызвала критику ЕС в январе, когда заявила, что не сможет доставить Евросоюзу то количество доз, которое предполагалось ранее.

К концу первого квартала компания доставила в страны ЕС 30 млн доз вместо 100 млн доз, предусмотренных контрактом с ЕС. Дефицит серьезно осложнил кампанию вакцинации в странах ЕС.

Компания прогнозировала, что она доставит ЕС примерно 70 млн доз до конца второго квартала, тогда как предполагалось, что она должна доставить 300 млн доз, закрепленных в контракте с ЕС.

Читайте также: Побег от AstraZeneca: как Украине поможет опыт ЕС по сочетанию вакцин

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Вакцины Коронавирус Еврокомиссия
powered by lun.ua