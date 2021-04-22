2020 рік у Європі виявився найтеплішим в історії

Згідно з результатами великого кліматичного дослідження щодо стану клімату, 2020 рік був найтеплішим у Європі.

Про це йдеться в дослідженні Європейського стану клімату, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Парникові гази знаходяться на найвищому рівні за останні 18 років.

Концентрація СО2 та СН4 зросла відповідно на 0,6% та майже на 0,8%, в результаті чого їхній рівень виявився найвищим щонайменше з 2003 року, коли почалися супутникові спостереження.

2020 рік не тільки став одним із трьох найтепліших років у світі, але останні шість років були найтеплішими шістьма зафіксованими.

Річна температура Європи в 2020 році перевищила рекордну принаймні на 0,4°C.

Минулого року також спостерігалася найбільша кількість сонячних годин в Європі відтоді, як в 1983 році почалася фіксація цього показника.

Зима, яка була на 3,4°C тепліша середньої, була найтеплішою з зафіксованих, те саме можна сказати і про осінь.

Сніговий покрив і рівень льоду в морях постраждали на північному сході Європи, де було особливо тепло, повідомили дослідники Служби кліматичних змін Copernicus.