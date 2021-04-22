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2020 год в Европе оказался самым теплым в истории

Четверг, 22 апреля 2021, 13:26

Согласно результатам большого климатического исследования о состоянии климата, 2020 год был самым теплым в Европе.

Об этом говорится в исследовании Европейского состояния климата, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Парниковые газы находятся на самом высоком уровне за последние 18 лет.

Концентрация СО2 и СН4 возросла соответственно на 0,6% и почти на 0,8%, в результате чего их уровень оказался самым высоким по меньшей мере с 2003 года, когда начались спутниковые наблюдения.

2020 не только стал одним из трех самых теплых лет в мире, но последние шесть лет были самыми теплыми шестью зафиксированными.

Годовая температура Европы в 2020 году превысила рекордную по крайней мере на 0,4°C.

В прошлом году также наблюдалась наибольшее количество солнечных часов в Европе с тех пор, как в 1983 году началась фиксация этого показателя.

Зима, которая была на 3,4°C теплее средней, была самой теплой из зафиксированных, то же можно сказать и об осени.

Снежный покров и уровень льда в морях пострадали на северо-востоке Европы, где было особенно тепло, сообщили исследователи Службы климатических изменений Copernicus.

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