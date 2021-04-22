Якщо Навальний помре в тюрмі, Франція вважатиме винним Путіна – міністр

Франція притягне до відповідальності президента Росії Владіміра Путіна, якщо ув'язнений опозиціонер Алексєй Навальний помре у в’язниці.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми введемо необхідні санкції і притягнемо до відповідальності президента Путіна та російську владу [якщо Навальний помре у в'язниці]", - заявив Ле Дріан.

"Сподіваюсь, до такого справа не дійде" – додав він.

Ле Дріан, проте, сказав, що Франція та Росія "повинні продовжувати спілкуватися між собою, це наш сусід, він досить громіздкий, але він є".

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію "Арешт і затримання Алексєя Навального в січні 2021 року".

У документі зазначається, що стан здоров’я опозиціонера в ув’язненні суттєво погіршився, а його прохання про огляд лікарем на власний вибір не задовольнили.

"Асамблея вважає, що попри заяви російської влади про те, що стан здоров’я Навального "задовільний", те, що виглядає як незабезпечення Навального адекватною медичною допомогою, може підпадати під ст. 3 ЄКПЛ (заборона нелюдського поводження чи покарання)", - зазначають у тексті.