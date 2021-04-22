Если Навальный умрет в тюрьме, Франция будет считать виновным Путина - министр

Франция привлечет к ответственности президента России Владимира Путина, если заключенный оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы введем необходимые санкции и привлечем к ответственности президента Путина и российские власти (если Навальный умрет в тюрьме. - Ред.)", - заявил Ле Дриан.

"Надеюсь, до этого дело не дойдет", - добавил он.

Ле Дриан, однако, сказал, что Франция и Россия "должны продолжать общаться между собой, это наш сосед, он довольно громоздкий, но он есть".

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию "Арест и задержание Алексея Навального в январе 2021 года".

В документе отмечается, что состояние здоровья оппозиционера в заключении существенно ухудшилось, а его просьбе об осмотре врачом по своему выбору не удовлетворили.

"Ассамблея считает, что несмотря на заявления российских властей о том, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное", то, что выглядит как необеспечение Навального адекватной медицинской помощью, может подпадать под ст. 3 ЕКПЧ (запрещение бесчеловечного обращения или наказания)", - отмечают в тексте.