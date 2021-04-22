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Естонія готова надати притулок Навальному

Четвер, 22 квітня 2021, 14:26

Естонія готова розглянути можливість надання лідеру російської опозиції і критику Кремля Алексєю Навальному притулок на випадок, якщо він буде вигнаний або добровільно залишить Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс в інтерв'ю ERR.

"Естонія б серйозно розглянула це питання. Однак саме Алєксєю Навальному вирішувати, до якої країни він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить", - сказала Лійметс.

Міністр також прокоментувала заяву колишнього президента Естонії Тоомаса Гендріка Ільвеса, який запропонував заборонити всім громадянам Росії в'їзд в ЄС.

"Маю велику надію, що відносини не розвинуться настільки, що доведеться приймати такі рішучі заходи. Чому це проблематично? Ми, безумовно, підтримуємо демократичні сили і громадянське суспільство в Росії. На цьому тлі контакти між людьми дуже важливі", - сказала вона.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію із закликом про негайне звільнення Навального.

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Естонія Навальний
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