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Эстония готова предоставить убежище Навальному

Четверг, 22 апреля 2021, 14:26

Эстония готова рассмотреть возможность предоставления лидеру российской оппозиции и критику Кремля Алексею Навальному убежище на случай, если он будет изгнан или добровольно покинет Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева Мария Лийметс в интервью ERR.

"Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако это Алексею Навальному решать, к какой стране он хотел бы обратиться, если Россия его выпустит", - сказала Лийметс.

Министр также прокомментировала заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, который предложил запретить всем гражданам России въезд в ЕС.

"Очень надеюсь, что отношения не разовьются настолько, что придется принимать такие решительные меры. Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. На этом фоне контакты между людьми очень важны", - сказала она.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию с призывом о немедленном освобождении Навального.

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Эстония Навальный
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