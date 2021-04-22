Байден може визнати геноцид вірмен - ЗМІ

Президент Джо Байден на цьому тижні готується оголосити винищення приблизно мільйона вірмен в Османській імперії "геноцидом", ризикуючи потенційним конфліктом з Туреччиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Двоє людей, знайомих з рішенням, заявили, що президент, як очікується, зробить заяву в рамках офіційного виступу в День пам'яті жертв геноциду вірмен, який припадає на суботу. Обидва заявили, що, можливо, він до цього часу передумає і опублікує заяву, просто визнаючи подію, не кваліфікуючи її як геноцид.

Уряд Туреччини часто висловлює обурення, коли іноземні уряди описують події 1915 року, використовуючи слово "геноцид". Анкара стверджує, що це був воєнний час, і з обох сторін були втрати. Турки визначили кількість загиблих вірмен у 300 000.

Президенти Барак Обама та Дональд Трамп уникали вживання слова геноцид, щоб не розлютити Анкару.

Але Байден визначив, що відносини з Туреччиною та її президентом Реджепом Таїпом Ердоганом - які і так погіршилися за останні кілька років - не повинні перешкоджати використанню терміна, який підтверджував би важке становище вірмен більше століття тому і сигналізував прихильність до прав людини сьогодні.

Білий дім відмовився коментувати питання, обіцяючи, сказати більше найближчої суботи.

Будучи кандидатом у президенти, Байден сказав, що, якщо його оберуть, він "підтримає резолюцію, яка визнає геноцид вірмен, і зробить загальнолюдські права людини першочерговим завданням для адміністрації".

Але подібні обіцянки раніше не виконувались. Коли Обама балотувався в президенти, він заявив, що поділився "з вірменськими американцями - багато з яких походить від людей, які пережили геноцид, - принциповим зобов'язанням вшанувати геноцид".