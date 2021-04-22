Байден может признать геноцид армян - СМИ

Президент Джо Байден на этой неделе готовится объявить уничтожение примерно миллиона армян в Османской империи "геноцидом", рискуя вызвать конфликт с Турцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Два человека, знакомых с решением, заявили, что президент, как ожидается, сделает заявление в рамках официального выступления в День памяти жертв геноцида армян, который приходится на субботу. Оба заявили, что, возможно, он до тех пор передумает и опубликует заявление, просто признавая то событие, но не квалифицируя его как геноцид.

Правительство Турции часто выражает возмущение, когда иностранные правительства описывают события 1915 года, используя слово "геноцид". Анкара утверждает, что это было военное время, и с обеих сторон были потери. Турки определили количество погибших армян в 300 тысяч.

Президенты Барак Обама и Дональд Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не злить Анкару.

Но Байден определил, что отношения с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые и так ухудшились за последние несколько лет, не должны препятствовать использованию термина, который подтверждал бы тяжелое положение армян больше века назад и сигнализировал приверженность правам человека сегодня.

Белый дом отказался комментировать вопрос, обещая сказать больше в ближайшую субботу.

Будучи кандидатом в президенты, Байден сказал, что если его изберут, он "поддержит резолюцию, признающую геноцид армян, и сделает общечеловеческие права человека первоочередной задачей для администрации".

Но подобные обещания раньше не выполнялись. Когда Обама баллотировался в президенты, он заявил, что поделился "с армянскими американцами - многие из которых происходит от людей, переживших геноцид, - принципиальным обязательством почтить геноцид".