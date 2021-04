Європарламент встановив дату голосування за нову угоду з Британією

Європейський парламент 27 квітня на пленарному засіданні проведе голосування щодо торгової угоди між ЄС та Великою Британією, яка вже тимчасово застосовується з 1 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник ЄП Жом Дуч.

"Лідери політичних груп Європарламенту поставили Угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великою Британією на пленарний порядок денний. Дебати та голосування за угоду разом із резолюцією у вівторок наступного тижня", - написав Дуч.

EP political group leaders put EU-UK Trade and Cooperation Agreement on plenary agenda. Debate and consent vote accompanied by resolution on Tuesday next week.



Background⤵️https://t.co/gyLwOxuIHb