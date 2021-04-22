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Європарламент встановив дату голосування за нову угоду з Британією

Четвер, 22 квітня 2021, 15:18

Європейський парламент 27 квітня на пленарному засіданні проведе голосування щодо торгової угоди між ЄС та Великою Британією, яка вже тимчасово застосовується з 1 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник ЄП Жом Дуч.

"Лідери політичних груп Європарламенту поставили Угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великою Британією на пленарний порядок денний. Дебати та голосування за угоду разом із резолюцією у вівторок наступного тижня", - написав Дуч.

Застосування угоди має закінчитися 30 квітня, але депутати Європарламенту затягували час з датою цього голосування на знак протесту проти відстрочки Лондоном певних перевірок товарів у Північній Ірландії.

Поглиблене вивчення 1250-сторінкового тексту Європейським парламентом розпочалося в середині січня.

У березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії. У Брюсселі назвали це порушенням угоди про Brexit. 

Йдеться про продовження перехідного періоду до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух. 

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