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Европарламент установил дату голосования за новое соглашение с Британией

Четверг, 22 апреля 2021, 15:18

Европейский парламент 27 апреля на пленарном заседании проведет голосование по торговому соглашению между ЕС и Великобританией, которое уже временно применяется с 1 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь ЕП Жом Дуч.

"Лидеры политических групп Европарламента поставили Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией на пленарной повестку дня. Дебаты и голосование по соглашению вместе с резолюцией во вторник на следующей неделе", - написал Дуч.

Применение соглашения должно закончиться 30 апреля, но депутаты Европарламента затягивали с датой этого голосования в знак протеста против отсрочки Лондоном определенных проверок товаров в Северной Ирландии.

Углубленное изучение 1250-страничного текста Европейским парламентом началось в середине января.

В марте Евросоюз начал юридическую процедуру против Британии из-за того, что Лондон в одностороннем порядке изменил торговые требования по Северной Ирландии. В Брюсселе назвали это нарушением соглашения о Brexit.

Речь идет о продлении переходного периода до начала проверок товаров, ввозимых в Северную Ирландию, чтобы упростить их движение.

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