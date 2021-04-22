Европарламент установил дату голосования за новое соглашение с Британией

Европейский парламент 27 апреля на пленарном заседании проведет голосование по торговому соглашению между ЕС и Великобританией, которое уже временно применяется с 1 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь ЕП Жом Дуч.

"Лидеры политических групп Европарламента поставили Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией на пленарной повестку дня. Дебаты и голосование по соглашению вместе с резолюцией во вторник на следующей неделе", - написал Дуч.

EP political group leaders put EU-UK Trade and Cooperation Agreement on plenary agenda. Debate and consent vote accompanied by resolution on Tuesday next week.



Background⤵️https://t.co/gyLwOxuIHb — Jaume Duch (@jduch) April 22, 2021

Применение соглашения должно закончиться 30 апреля, но депутаты Европарламента затягивали с датой этого голосования в знак протеста против отсрочки Лондоном определенных проверок товаров в Северной Ирландии.

Углубленное изучение 1250-страничного текста Европейским парламентом началось в середине января.

В марте Евросоюз начал юридическую процедуру против Британии из-за того, что Лондон в одностороннем порядке изменил торговые требования по Северной Ирландии. В Брюсселе назвали это нарушением соглашения о Brexit.

Речь идет о продлении переходного периода до начала проверок товаров, ввозимых в Северную Ирландию, чтобы упростить их движение.

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