Европарламент установил дату голосования за новое соглашение с Британией

Европейский парламент 27 апреля на пленарном заседании проведет голосование по торговому соглашению между ЕС и Великобританией, которое уже временно применяется с 1 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь ЕП Жом Дуч.

"Лидеры политических групп Европарламента поставили Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией на пленарной повестку дня. Дебаты и голосование по соглашению вместе с резолюцией во вторник на следующей неделе", - написал Дуч.

EP political group leaders put EU-UK Trade and Cooperation Agreement on plenary agenda. Debate and consent vote accompanied by resolution on Tuesday next week.



