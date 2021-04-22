Естонія надасть 500 тисяч євро на гуманітарні проєкти для Донбасу

Естонія виділить 500 тисяч євро на розвиток та гуманітарну допомогу Україні і поліпшення становища внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС Естонії.

Естонія виділить 177 994 євро на розширення програми цифрових можливостей для шкіл в регіонах України, що постраждали від кризи, та надання психосоціальної допомоги жертвам кризи в Луганській області. Проєкт спрямований на зменшення розриву в освіті в регіоні, що постраждав від бойових дій.

175 258 євро виділять на надання гуманітарної допомоги населеним пунктам біля лінії зіткнення на сході України.

Згідно з проєктом, діти, які постраждали від збройного конфлікту, будуть отримувати підтримку шкільним приладдям та субсидіями на підготовку до школи, а домогосподарства вразливих груп, які знаходяться біля лінії зіткнення, отримають допомогу для підготовки до зими та сільськогосподарські субсидії навесні. Людей похилого віку, які проживають поблизу прифронтової зони, також підтримають необхідними санітарними засобами.

Ще 150 тисяч євро виділять на проєкт Українського культурного центру із забезпечення сучасними меблями та обладнання для 16 шкіл та дитячих закладів у Донецькій та Луганській областях.

Цього року Естонія планує підтримати Україну на загальну суму 2,4 млн євро, при цьому 1,4 млн євро призначено на двостороннє співробітництво в галузі розвитку та 1 млн євро на двосторонню гуманітарну допомогу. Бюджет