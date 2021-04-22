Эстония выделит 500 тысяч евро на гуманитарные проекты для Донбасса

Эстония выделит 500 тысяч евро на развитие и гуманитарную помощь Украине и улучшение положения внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Эстонии.

Эстония выделит 177 994 евро на расширение программы цифровых возможностей для школ в регионах Украины, пострадавших от кризиса, и предоставление психосоциальной помощи жертвам кризиса в Луганской области. Проект направлен на уменьшение разрыва в образовании в регионе, пострадавшем от боевых действий.

175 258 евро выделят на оказание гуманитарной помощи населенным пунктам у линии соприкосновения на востоке Украины.

Согласно проекту, дети, пострадавшие от вооруженного конфликта, будут получать поддержку школьными принадлежностями и субсидиями на подготовку к школе, а домохозяйства уязвимых групп, находящихся у линии соприкосновения, получат помощь для подготовки к зиме и сельскохозяйственные субсидии весной. Пожилых людей, проживающих вблизи прифронтовой зоны, также поддержат необходимыми санитарными средствами.

Еще 150 000 евро выделят на проект Украинского культурного центра по обеспечению современной мебелью и оборудование для 16 школ и детских учреждений в Донецкой и Луганской областях.

В этом году Эстония планирует поддержать Украину на общую сумму 2,4 млн евро, при этом 1,4 млн евро предназначены для двустороннего сотрудничества в области развития и 1 млн евро - на двустороннюю гуманитарную помощь.