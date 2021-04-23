Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США зберігають право введення нових санкцій проти РФ – Білий дім

Словаччина приєдналась до висилки дипломатів РФ через організацію вибуху у Чехії

Чехія вишле ще близько 70 співробітників посольства РФ

У ПАРЄ відмовилися від заклику до Росії розслідувати отруєння Навального






Кулеба розкрив теми зустрічі глав МЗС Східного флангу НАТО, куди вперше запросили Україну

П'ятниця, 23 квітня 2021, 09:59

Посилення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і євроатлантичні перспективи України та Грузії обговорять в Бухаресті на міністерській зустрічі трикутника Польща-Румунія-Туреччина.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, який 23 квітня бере участь у зустрічі в Бухаресті.

Кулеба нагадав, що Україна вперше бере участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини - Східного флангу НАТО.

Читайте також
У НАТО відреагували на заяву Росії почати відведення військ від України

"Бухарест, Варшава та Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу у Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей - Україну та Грузію - взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент", - відзначив Кулеба на своїй Facebook-сторінці.

Він підкреслив, що Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією, "тому сьогодні ми тут".

"Йтиметься і про посилення присутності та готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат Кримської платформи. Окремо поспілкуємося в двосторонньому форматі з колегами про політику та торгівлю у відносинах між нашими країнами", - розповів міністр.

Ініціатива створення цього тристороннього формату належить Румунії. На рівні міністрів закордонних справ формат збирається щорічно з 2016 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Кулеба МЗС
powered by lun.ua