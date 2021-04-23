Кулеба розкрив теми зустрічі глав МЗС Східного флангу НАТО, куди вперше запросили Україну

Посилення присутності НАТО в Чорноморському регіоні і євроатлантичні перспективи України та Грузії обговорять в Бухаресті на міністерській зустрічі трикутника Польща-Румунія-Туреччина.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, який 23 квітня бере участь у зустрічі в Бухаресті.

Кулеба нагадав, що Україна вперше бере участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини - Східного флангу НАТО.

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"Бухарест, Варшава та Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу у Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей - Україну та Грузію - взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент", - відзначив Кулеба на своїй Facebook-сторінці.

Він підкреслив, що Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією, "тому сьогодні ми тут".

"Йтиметься і про посилення присутності та готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні, і про євроатлантичні перспективи України та Грузії, і про ініційований Україною формат Кримської платформи. Окремо поспілкуємося в двосторонньому форматі з колегами про політику та торгівлю у відносинах між нашими країнами", - розповів міністр.

Ініціатива створення цього тристороннього формату належить Румунії. На рівні міністрів закордонних справ формат збирається щорічно з 2016 року.