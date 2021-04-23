Кулеба раскрыл темы встречи глав МИД Восточного фланга НАТО, куда впервые пригласили Украину

Усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе и евроатлантические перспективы Украины и Грузии обсудят в Бухаресте на министерской встрече треугольника Польша-Румыния Турция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который 23 апреля принимает участие во встрече в Бухаресте.

Кулеба напомнил, что Украина впервые участвует в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции - Восточного фланга НАТО.

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"Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня они впервые пригласили гостей - Украину и Грузию - принять участие в их встрече. И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент", - отметил Кулеба на своей Facebook-странице.

Он подчеркнул, что Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией, "поэтому сегодня мы здесь".

"Речь пойдет и об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических перспективах Украины и Грузии, и об инициированном Украиной формате Крымской платформы. Отдельно пообщаемся в двустороннем формате с коллегами о политике и торговле в отношениях между нашими странами", - рассказал министр.

Инициатива создания этого трехстороннего формата принадлежит Румынии. На уровне министров иностранных дел формат собирается ежегодно с 2016 года.