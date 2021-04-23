Після рішення РФ про війська на кордоні Україна закликала партнерів "не втрачати пильність"

Україна закликала своїх міжнародних партнерів продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії після оголошення Міноборони РФ про відведення військ від українських кордонів.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Дмитра Кулеби, оприлюдненій пресслужбою міністерства 23 квітня, пише "Європейська правда".

Кулеба наголосив, що сама заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ – "позитивна подія".

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"Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому", - підкреслив глава МЗС.

Він додав, що "заяви - це добре", але "ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії", підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО.

"Ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України", - зазначив Кулеба.

Росія як і раніше повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ, наголосив міністр.

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"Україна вдячна міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації. Це допомогло спонукати Росію до ухвалення рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань. Україна закликає своїх партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії", - йдеться у заяві Кулеби.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

У Міноборони РФ заявили, що 23 квітя почали повертати війська з навчань в окупованому Криму.

Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордну з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.