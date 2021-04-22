Європарламент обговорить нарощення російських військ біля кордонів України

Європейський парламент обговорить на пленарному засіданні на наступному тижні нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву у Twitter "Європейської народної партії", яка виступила ініціатором дебатів.

"Ми просили про це (проведення дебатів – Ред.), тому що колективний борг Європи - підтвердити нашу підтримку України", - йдеться у заяві партії.

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В оприлюдненому парламентом порядку денному пленарної сесії дебати на цю тему поки не анонсовані. Наразі 28 квітня по обіді у графіку передбачені дебати з питань міжнародних справ за участі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, без конкретизації теми.

Раніше глава фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер закликав надіслати "недвозначне послання російському керівництву" щодо ситуації на кордонах України.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання за участю міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною.

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вказали Росії на зрив мирних зусиль із урегулювання ситуації на сході України та закликали припинити військові провокації й ескалацію.