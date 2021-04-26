Прем’єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської групи через РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

"В рамках польського головування у Вишеградській четвірці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні скликає о 12.00 термінове засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів Вишеграду.

Зустріч буде присвячена російським актам саботажу в Чехії, ескалації ситуації в Україні та Білорусі та співпраці Вишеградської четвірки у зміцненні безпеки в регіоні", - написав він.

W ramach 🇵🇱 prezydencji w #V4 Premier @MorawieckiM zwołał dziś na godz. 12 pilne spotkanie VTC premierów Wyszehradu.

Spotkanie będzie poświęcone rosyjskim aktom sabotażu w 🇨🇿, eskalacji przez 🇷🇺 sytuacji na Ukrainie i Białorusi i współpracy #V4 we wzmacnianiu bezp. w regionie. — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) April 26, 2021

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.