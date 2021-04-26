Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак МАУ - NYT

Країни ЄС розглядають висилку ще більшої кількості дипломатів РФ – ЗМІ

Військові витрати у світі зросли попри пандемію, США і РФ у п’ятірці лідерів

Прем’єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської групи через РФ






Військові витрати у світі зросли попри пандемію, США і РФ у п’ятірці лідерів

Понеділок, 26 квітня 2021, 10:56

Загальні військові витрати в усьому світі в 2020 році зросли на 2,6%, досягнувши майже $2 трлн, незважаючи на пандемію і глобальний економічний спад.

Про це свідчать дані дослідження SIPRI, передає "Європейська правда".

Через глобальне падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) так званий військовий тягар - військові витрати як частка ВВП - зріс до середніх значень 2,4%, порівняно з 2,2% у 2019 році, найбільше за рік збільшення після фінансової кризи 2009 року.

"Ми можемо з певною впевненістю сказати, що пандемія не мала значного впливу на глобальні військові витрати в 2020 році", - сказав Дієго Лопес да Сільва, дослідник Програми витрат на озброєння та військових витрат SIPRI.

"Залишається з'ясувати, чи підтримуватимуть країни такий рівень військових витрат протягом другого року пандемії", - додав він.

Лише на п'ять країн - США, Китай, Індію, Росію та Британію - припадає 62% усіх військових витрат.

На США припадало 39% загальних світових військових витрат. За часів колишнього президента Дональда Трампа витрати зростали протягом трьох років поспіль після семи років скорочень.

"Нещодавнє збільшення військових витрат США в першу чергу можна пояснити великими інвестиціями в дослідження і розробки, а також кількома довгостроковими проєктами, такими як модернізація американського ядерного арсеналу та масштабні закупівлі озброєнь", - сказала Александра Маркштайнер, науковий співробітник SIPRI's Arms та програми військових витрат.

"Це відображає зростаюче занепокоєння щодо сприйняття загроз з боку таких стратегічних конкурентів, як Китай та Росія, а також прагнення адміністрації Трампа зміцнити те, що вона вважала виснаженими американськими військами", - додала Маркштайнер.

Витрати по всій Європі зросли на 4%, тоді як 12 країн-членів НАТО досягли планових витрат у 2% ВВП, порівняно з дев'ятьма членами у 2019 році. Франція вперше з 2009 року досягла цільових військових витрат НАТО.

Однак дослідник SIPRI Лопес да Сільва пояснив, що деякі країни, ймовірно, досягли цього порогу через падіння ВВП настільки ж, наскільки зросли витрати.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua