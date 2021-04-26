Військові витрати у світі зросли попри пандемію, США і РФ у п’ятірці лідерів

Загальні військові витрати в усьому світі в 2020 році зросли на 2,6%, досягнувши майже $2 трлн, незважаючи на пандемію і глобальний економічний спад.

Про це свідчать дані дослідження SIPRI, передає "Європейська правда".

Через глобальне падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) так званий військовий тягар - військові витрати як частка ВВП - зріс до середніх значень 2,4%, порівняно з 2,2% у 2019 році, найбільше за рік збільшення після фінансової кризи 2009 року.

"Ми можемо з певною впевненістю сказати, що пандемія не мала значного впливу на глобальні військові витрати в 2020 році", - сказав Дієго Лопес да Сільва, дослідник Програми витрат на озброєння та військових витрат SIPRI.

"Залишається з'ясувати, чи підтримуватимуть країни такий рівень військових витрат протягом другого року пандемії", - додав він.

Лише на п'ять країн - США, Китай, Індію, Росію та Британію - припадає 62% усіх військових витрат.

На США припадало 39% загальних світових військових витрат. За часів колишнього президента Дональда Трампа витрати зростали протягом трьох років поспіль після семи років скорочень.

"Нещодавнє збільшення військових витрат США в першу чергу можна пояснити великими інвестиціями в дослідження і розробки, а також кількома довгостроковими проєктами, такими як модернізація американського ядерного арсеналу та масштабні закупівлі озброєнь", - сказала Александра Маркштайнер, науковий співробітник SIPRI's Arms та програми військових витрат.

"Це відображає зростаюче занепокоєння щодо сприйняття загроз з боку таких стратегічних конкурентів, як Китай та Росія, а також прагнення адміністрації Трампа зміцнити те, що вона вважала виснаженими американськими військами", - додала Маркштайнер.

Витрати по всій Європі зросли на 4%, тоді як 12 країн-членів НАТО досягли планових витрат у 2% ВВП, порівняно з дев'ятьма членами у 2019 році. Франція вперше з 2009 року досягла цільових військових витрат НАТО.

Однак дослідник SIPRI Лопес да Сільва пояснив, що деякі країни, ймовірно, досягли цього порогу через падіння ВВП настільки ж, наскільки зросли витрати.