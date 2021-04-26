Бельгія послаблює обмеження на зустрічі та відвідання магазинів

У Бельгії почався новий етап виходу з жорсткого карантину, що передбачає послаблення обмежень на зустрічі, відвідання магазинів та відновлення роботи "контактних" професій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Починаючи з 26 квітня, надворі дозволено збиратися групами до 10 осіб, не рахуючи дітей віком до 12 років.

Скасовують необхідність попереднього запису для виходу у магазин, з можливістю прийти у супроводі людини з власної сім’ї або "близького контакту".

З дотриманням низки заходів безпеки відновлюють роботу перукарні, салони краси, манікюрні й масажні салони та подібні заклади.

Наступний етап послаблень запланований з 8 травня - ресторанам дозволять приймати гостей на відкритих майданчиках, а "соціальну бульбашку" для зустрічей у приміщеннях збільшують до двох осіб.

Комендантську годину скасують, але у цей час збиратися в гостях компаніями більше 3 осіб буде заборонено. У той же час, не виключено, що місцева влада встановить свої, жорсткіші обмеження.

Якщо до цієї дати кількість вакцинованих осіб у групі 65+ досягне 80%, як і очікується, частково відкриють також спортивні заклади для занять надворі, а для дітей до 12 років дозволять заняття і в приміщеннях.

Також планується дозволити проведення культурних та релігійних заходів надворі за участі до 50 осіб.

Останнім часом щоденний приріст заражень коронавірусом у Бельгії з населенням близько 11,4 млн коливається на рівні 3-5 тисяч випадків за добу, але порівняно з найвищими показниками у березні спадання незначне.

За даними ECDC, щеплення від коронавірусу першою дозою в країні отримали 26,8% дорослих, повністю щеплені - майже 8%.