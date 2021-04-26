Бельгия ослабляет ограничения на встречи и посещение магазинов

В Бельгии начался новый этап выхода из строгого карантина, предусматривающий ослабление ограничений на встречи, посещение магазинов и восстановление работы "контактных" профессий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Начиная с 26 апреля, на улице разрешено собираться группами до 10 человек, не считая детей до 12 лет.

Отменяют необходимость предварительной записи для выхода в магазин, с возможностью прийти в сопровождении человека из собственной семьи или "близкого контакта".

С соблюдением ряда мер безопасности восстанавливают работу парикмахерские, салоны красоты, маникюрные и массажные салоны и подобные заведения.

Следующий этап послаблений запланирован с 8 мая - ресторанам позволят принимать гостей на открытых площадках, а "социальный пузырь" для встреч в помещениях увеличивают до двух человек.

Комендантский час отменят, но в это время собираться в гостях компаниями более 3 человек будет запрещено. В то же время, не исключено, что местные власти установит свои, более жесткие ограничения.

Если к этой дате количество вакцинированных лиц в группе 65+ достигнет 80%, как и ожидается, частично откроют также спортивные учреждения для занятий на улице, а для детей до 12 лет позволят занятия и в помещениях.

Также планируется разрешить проведение культурных и религиозных мероприятий на улице с участием до 50 человек.

В последнее время ежедневный прирост заражений коронавирусом в Бельгии с населением около 11,4 млн колеблется на уровне 3-5 тысяч случаев за сутки, но по сравнению с самыми высокими показателями в марте падение незначительно.

По данным ECDC, прививки от коронавируса первой дозой в стране получили 26,8% взрослых, полностью привиты - почти 8%.