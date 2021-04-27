Турция вводит полный локдаун почти на три недели

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая в Турции будет действовать полный локдаун.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Мы переходим к полному закрытию с 19.00 в четверг, 29 апреля, в 5.00 понедельника, 17 мая", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что согласно новым эпидемиологических мероприятий междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой.

За исключением организаций, которые не подпадают под действие соответствующей директивы Министерства внутренних дел, все субъекты хозяйствования прекращают свою деятельность.

По словам президента, во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены.

Кроме того, торговые сети будут закрыты по воскресеньям, а в остальные дни они будут работать только в определенные часы.

Эрдоган призвал население строго соблюдать правила с тем, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию удалось взять под контроль.

"Мы должны быстро сократить количество случаев заражения до менее чем 5 тыс. Иначе мы столкнемся с последствиями во всех сферах, от туризма до торговли и образования", - предупредил он.