Британія вперше застосувала закон Магнітського, запровадивши санкції проти 14 росіян

Велика Британія запровадила санкції проти 14 росіян під час першого використання нового законодавства для боротьби з порушеннями прав людини та корупцією за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британський закон Магнітського, як і аналогічний закон, прийнятий у США, названий на честь адвоката Сергія Магнітського, який був заарештований і згодом помер у в'язниці в Росії після звинувачення російських чиновників у масовій податковій фальсифікації.

Новий закон надає уряду повноваження карати тих, хто, на його думку, причетний до найсерйозніших порушень прав людини та корупції. Ці заходи заморожують їхні активи та забороняють їм відвідувати Британію.

"Корупція має корозійну дію, оскільки уповільнює розвиток, виснажує багатство бідніших країн і утримує їхніх людей у пастці бідності. Вона отруює криницю демократії", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

14 росіян, які потрапили під санкції, причетні до того, що британський уряд називає шахрайством на 230 мільйонів доларів, справи, яку розкрив Магнітський.

До списку увійшли заступник керівника управління боротьби з податковими злочинами Артем Кузнецов, ексслідчий Слідчого департаменту Павел Карпов, слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев, керівники податкових інспекцій в Москві Єлена Хіміна і подружжя Ольга та Владлен Степанови, юристи Андрей Павлов і Юлія Майорова, гендиректор "Гранд-Актив" Алексєй Шешеня, підприємці В'ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов, а також співвласники "Універсального банку заощаджень" Дмитрій Клюєв і Геннадій Плаксін. Раніше деяких з цих осіб вже внесли до списку Магнітського міністерства фінансів США.