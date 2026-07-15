Мадяр прокоментував відставку Сійярто: колишня влада повністю розвалюється

Глава уряду Угорщини Петер Мадяр прокоментував відставку з парламенту Петера Сійярто, багаторічного міністра закордонних справ в урядах Віктора Орбана та його близького соратника.

Про це Мадяр написав у середу на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр відзначив, що "повний розпад колишньої керівної партії "Фідес" триває дедалі швидшими темпами".

"Петер Сійярто, колишній міністр закордонних справ, який і раніше представляв іноземні інтереси, сьогодні офіційно оголосив, що йде з політики і стане керівником китайської компанії, для якої раніше він домігся величезних угорських державних субсидій. Відмінність від попереднього становища полягатиме в тому, що відтепер за ту саму "роботу" Петера Сійярто платитиме не угорський народ, а його фактичний роботодавець", – написав Мадяр.

Він додав, що "провідні політики "Фідес" один за одним покидають корабель, який тоне", а сама партія "Фідес" тепер офіційно стала на шлях розпаду.

"Тим часом Віктор Орбан, який керував своєю політичною спільнотою, немов айсбергом, пише у соцмережах про конституційну кризу, але при цьому разом із родиною та олігархами втік до Сполучених Штатів, щоб подивитися матч", – додав Мадяр.

У середу Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.

У понеділок, 13 липня, лідер парламентської фракції "Фідес" Гергей Гуяш оголосив про відставку з посади на знак протесту проти конституційних змін.

Конституційні зміни передбачають дострокове припинення повноважень президента Тамаша Шуйока, якого Петер Мадяр називає "маріонеткою Орбана".