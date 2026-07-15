Джерела: ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії відклали на тиждень

Наступна спроба затвердження нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії запланована на середу, 22 липня, на засіданні Комітету постійних представників (Coreper).

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від обізнаних з плануванням дипломатів ЄС.

21-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ спробують ухвалити на останньому перед літніми відпустками засіданні послів ЄС 22 липня.

"Наступне – і останнє до літньої перерви – засідання Coreper відбудеться у середу, 22 липня. Всі сподіваються, що цього дня вдасться затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії", – заявив один з дипломатів.

За даними "ЄвроПравди", як Греція, так і Австрія продовжують висловлювати заперечення щодо деяких запропонованих пунктів пакета санкцій.

Греція вимагає продовження дозволу ре-експортувати російський скраплений газ в треті країни, а Австрія – вилучити з санкційного списку ЄС російську інвесткомпанію, розмороження коштів якої дозволить виплатити компенсацію австрійському Raiffeizen.

Одне з джерел "ЄП" повідомило, що Австрії вже передали компромісну пропозицію щодо вирішення її питання, яка наразі вивчається у Відні.

Тим не менш, Греція продовжує наполягати на своїй вимозі.

Співрозмовники "ЄвроПравди" спрогнозували, що компромісну пропозицію для Греції підготують протягом тижня, на який Рада ЄС та Єврокомісія фактично отримали тайм-аут.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривають, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії поспішали затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Австрія вимагає зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Вказане питання востаннє публічно порушували у жовтні 2025 року, під час обговорення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.