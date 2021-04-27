Словенія послаблює обмеження, зокрема, відкриває готелі

Уряд Словенії ухвалив низку рішень, які пом'якшують чи змінюють протиепідемічні обмежувальні заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

З сьогоднішнього дня дозволена робота готелів, але буде працювати не більше 30 номерів, незалежно від розміру готелю. Готельні заклади також можуть запропонувати оздоровчі послуги, такі, як користування басейном, але лише для своїх гостей.

Для користування готельним номером відвідувач має представити негативний тест на коронавірус, або доказ перенесення хвороби чи підтвердження вакцинації. Ця умова не поширюється на дітей до 15 років.

З 28 квітня Словенія скасовує санітарні контрольно-пропускні пункти на кордоні з Італією та Австрією. Це означає, що в'їзд до Словенії з цих двох країн стане можливим на будь-якому прикордонному переході за правилами Шенгену. В той же час, КПП залишаються на кордоні з Угорщиною.

Ухвалене рішення про визнання тестів ПЛР, проведених в Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Ізраїлі та Росії, які також будуть прийматися при в'їзді до Словенії з 28 квітня. До цього часу визнавалися лише тести, проведені в одній з країн-членів ЄС чи Шенгену, Великої Британії та США.

Після кількох місяців дистанційного навчання студенти повертаються до вищих навчальних закладів. Процес навчання знову відбуватиметься в гібридній формі. Студенти будуть відвідувати лекції в невеликих групах, а деякі слухатимуть їх в Інтернеті.

З 27 квітня дозволені всі спортивні змагання, хоча і без присутності глядачів. Тренування можна проводити вже не лише індивідуально, а й у групах до 10 людей.

Як повідомлялося, уряд Словенії на додачу до раніше затверджених вакцин дозволив в’їзд в країну без обов’язкового карантину щепленим вакцинами "Спутник V" і Janssen.