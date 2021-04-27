Словения ослабляет ограничения, в частности, открывает отели

Правительство Словении приняло ряд решений, которые смягчают или меняют противоэпидемические ограничительные меры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

С сегодняшнего дня разрешена работа гостиниц, но будет работать не более 30 номеров, независимо от размера отеля. Гостиничные заведения также могут предложить оздоровительные услуги, такие, как пользование бассейном, но только для своих гостей.

Для пользования гостиничным номером посетитель должен представить отрицательный тест на коронавирус, или доказательство переноса болезни или подтверждение вакцинации. Это условие не распространяется на детей до 15 лет.

С 28 апреля Словения отменяет санитарные контрольно-пропускные пункты на границе с Италией и Австрией. Это означает, что въезд в Словению из этих двух стран станет возможным на любом пограничном переходе по правилам Шенгена. В то же время, КПП остаются на границе с Венгрией.

Принято решение о признании тестов ПЦР, проведенных в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Израиле и России, также будут приниматься при въезде в Словению с 28 апреля. К этому времени признавались только тесты, проведенные в одной из стран-членов ЕС или Шенгена, Великобритании и США.

После нескольких месяцев дистанционного обучения студенты возвращаются в высшие учебные заведения. Процесс обучения вновь пройдет в гибридной форме. Студенты будут посещать лекции в небольших группах, а некоторые слушать их в Интернете.

С 27 апреля разрешены все спортивные соревнования, хотя и без присутствия зрителей. Тренировки можно проводить уже не только индивидуально, но и в группах до 10 человек.

Как сообщалось, правительство Словении в дополнение к ранее утвержденных вакцин разрешило въезд в страну без обязательного карантина привитым вакцинами "Спутник V" и Janssen.