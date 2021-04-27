До укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії долучилось друге судно з РФ

До укладання труб для спірного газопроводу "Північний потік - 2" з Росії до Німеччини долучилось ще одне судно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Після успішних випробувань російське судно-трубоукладач "Академік Черський" приступило до робіт у територіальних водах Данії, повідомила компанія Nord Stream 2 AG 27 квітня. Тут вже з початку лютого працює інше російське судно-трубоукладач - "Фортуна".

"Північний потік - 2", за яким планується щорічно поставляти 55 млрд кубометрів газу з Росії в Німеччину, побудований вже майже повністю. За даними Nord Stream 2 AG, на кінець березня було укладено 95 % газопровідної магістралі, залишилося прокласти лише 93 кілометри труб в данських водах і 28 кілометрів труб - в німецьких.

"Академік Черський" на початку березня покинув порт в Вісмарі, де був переобладнаний, і після випробувань в районі Калінінграда попрямував в кінці березня в територіальні води Данії для подальшої підготовки до робіт.

Швейцарські трубоукладчики припинили співпрацю з Nord Stream 2 AG в кінці 2019 року через погрози санкцій з боку США. Укладання труб для "Північного потоку - 2" призупинилося майже на рік. В кінці 2020 року "Фортуна" проклала ділянку газопроводу в німецьких водах.

Як повідомлялося, віцепрем’єр РФ Александр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2", за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, буде добудований в 2021 році.