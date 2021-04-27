К укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании присоединилось второе судно с РФ

К укладке труб для спорного газопровода "Северный поток-2" из России в Германию присоединилось еще одно судно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

После успешных испытаний российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступило к работам в территориальных водах Дании, сообщила компания Nord Stream 2 AG 27 апреля. Здесь уже с начала февраля работает другое российское судно-трубоукладчик "Фортуна".

"Северный поток-2", по которому планируется ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа из России в Германию, уже почти полностью построен. По данным Nord Stream 2 AG, на конец марта было заключено 95% газопроводной магистрали, осталось проложить только 93 километра труб в датских водах и 28 километров труб - в немецких.

"Академик Черский" в начале марта покинул порт в Висмаре, где был переоборудован, и после испытаний в районе Калининграда направился в конце марта в территориальные воды Дании для дальнейшей подготовки к работам.

Швейцарские трубоукладчики прекратили сотрудничество с Nord Stream 2 AG в конце 2019 года из-за угроз санкций со стороны США. Укладка труб для "Северного потока-2" приостановилось почти на год. В конце 2020 года "Фортуна" проложила участок газопровода в германских водах.

Как сообщалось, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2", по информации оператора проекту Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.