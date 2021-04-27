У Барселоні після тестового концерту на 5000 глядачів не зареєстрували жодного зараження

Після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Нагадаємо, концерт відбувся 27 березня як ретельно організований експеримент щодо ризиків поширення коронавірусу. Експеримент організувала асоціація організаторів фестивалів у співпраці з місцевою лікарнею. Метою було перевірити, наскільки безпечно проводити такі масові заходи, коли усі гості мають негативний тест на коронавірус.

На концерті люди були у масках FFP2, але не повинні були дотримуватися дистанції.

Через два тижні після заходу усі глядачі здали ПЛР-тести на коронавірус.

"Немає жодної вказівки на те, що під час події хтось заразився - що й було метою дослідження", - заявив на пресконференції представник організаторів експерименту.

Це вже другий подібний захід у Барселоні. Перший відбувся для 500 людей у грудні. За висновками організаторів, скринінг перед концертом разом із масковим режимом успішно попередили зараження, при тому, що на заході не було вимоги до дотримання дистанції.