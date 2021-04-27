В Барселоне после тестового концерта на 5000 зрителей не зарегистрировали ни одного заражения

После экспериментального концерта в Барселоне, на который собрали 5000 зрителей с отрицательным тестом, не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Напомним, концерт состоялся 27 марта как тщательно организованный эксперимент по рискам распространения коронавируса. Эксперимент организовала ассоциация организаторов фестивалей в сотрудничестве с местной больницей. Целью было проверить, насколько безопасно проводить такие массовые мероприятия, когда все гости имеют отрицательный тест на коронавирус.

На концерте люди были в масках FFP2, но не должны были соблюдать дистанцию.

Через две недели после мероприятия все зрители сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

"Нет никакого указания на то, что во время происшествия кто-то заразился - что и было целью исследования", - заявил на пресс-конференции представитель организаторов эксперимента.

Это уже второе подобное мероприятие в Барселоне. Первое состоялось для 500 человек в декабре. По заключению организаторов, скрининг перед концертом вместе с масочным режимом успешно предупредили заражения, притом, что на мероприятии не было требования к соблюдению дистанции.