У Німеччині вибухотехніків викликали знешкодити "гранату", яка виявилась секс-іграшкою

У Німеччині поліцейський спецпідрозділ вибухотехніків викликали для утилізації ймовірної ручної гранати, знайденої в баварському лісі, яка виявилась секс-іграшкою.

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemaine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок жінка, яка вийшла на пробіжку, повідомила поліції, що знайшла сумку з пристроєм в лісі за межами міста Пассау, недалеко від кордону Німеччини з Австрією та Чехією. Виявлення забутих або захованих боєприпасів є звичайним явищем в Німеччині навіть більш ніж через 75 років після закінчення Другої світової війни.

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На місце, яке вказала жінка, прибув підрозділ вибухотехніків для "утилізації небезпечної вибухової речовини".

Але експерти швидко зрозуміли, що небезпеки немає. Замість боєприпаса вони знайшли презервативи, лубрикант та фіктивну гранату з гуми.

"Пошук в інтернеті підтвердив підозру. Насправді є секс-іграшки у вигляді ручних гранат. І саме про це тут йшлося", - заявили в поліції.

Напевно, хтось хотів утилізувати речі, але не викинув їх у смітник, сказав представник поліції.