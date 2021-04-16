У Кракові рятувальників викликали на допомогу тварині, яка виявилася круасаном

У Кракові люди викликали службу добробуту тварин, щоб зняти з дерева "невідомого звіра", який у підсумку виявився круасаном.

Як повідомляє "Європейська правда", про цю історію написали на сторінці Краківської служби добробуту тварин.

Як повідомляється, їм зателефонувала жінка і сказала, що на дереві вже два-три дні сидить невідомий хтось і що люди з сусіднього будинку побоюються відкривати вікна, щоб ця тварина не потрапила всередину квартири.

Жінка не змогла чітко сказати, на що схожа тварина, спершу назвавши "лагуну", потім уточнивши, що має на увазі ігуану. Рятувальники засумнівалися, що це може бути ця рептилія, тому що вона не вижила б такий час за нинішньої температури повітря, та перепитували заявницю, чи може це бути хижа пташка.

На місці з’ясувалося, що "невідомий звір" - засохлий круасан, який напевно хтось викинув з вікна сусіднього будинку і він застряг між гілками бузкового куща.

"Це не першоквітневий жарт - ми справді отримали таку заявку. Але врахуйте, завжди краще повідомити, якщо вас щось турбує. Краще перевірити і приємно розчаруватися, зрідка посміятися, ніж не реагувати і довести до трагедії", - завершує історію рятувальник.

Тим часом хтось із підписників вже надіслав у відповідь на історію картинку, в якій домалював круасанові морду і лапки, "перетворивши" його на тварину.