В Совете Европы призвали Украину расследовать убийства Гонгадзе, Комарова, Шеремета

В Совете Европы призвали украинскую власть обеспечить независимое повторное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе, расследовать убийство черкасского журналиста Вадима Комарова и учесть показания о возможной причастности КГБ Беларуси при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в обнародованном 28 апреля ежегодном докладе за 2021 год Платформы Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов, сообщает "Европейская правда".

"Партнерские организации приветствуют тот факт, что офис Генерального прокурора Украины проводит повторное расследование дела Георгия Гонгадзе после решения Комитета министров о выполнении решения Европейского суда в декабре 2020 года.

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Мы призываем власти обеспечить, чтобы расследование было тщательным и независимым, чтобы оно могло эффективно выявить и привлечь к ответственности виновных в его убийстве", - говорится в докладе.

Кроме того, доклад призывает провести исчерпывающее расследование убийства Вадима Комарова, называя его таким, которое, "похоже, станет еще одним случаем безнаказанности".

"Наконец, в свете новых доказательств возможной причастности белорусского КГБ к убийству Павла Шеремета мы призываем украинскую власть провести новое расследование обстоятельств его убийства", - говорится в документе.

Напомним, в декабре 2020 года Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) рассмотрел выполнения украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины" и выразил обеспокоенность по поводу незавершенного расследования через 20 лет после убийства журналиста.