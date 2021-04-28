Боррель: ЄС розгляне відповідь, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен бути готовим розглянути відповідь Росії у разі перетину нею "червоних ліній" щодо України.

Про це Боррель сказав у середу, виступаючи у Європейському парламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми повинні продовжувати надсилати скоординовані сигнали міцної підтримки України. Ми візьмемо участь у саміті Кримської платформи цього серпня. Ми також повинні бути готовими розглянути варіанти додаткової відповіді, якщо Росія відновить ескалацію чи перетне "червоні лінії", - сказав Боррель, не уточнивши, що має на увазі під "червоними лініями".

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Боррель наголосив, що нещодавнє військове нарощування військ Росії біля українських кордонів і в незаконно анексованому Криму серйозно вплинули на безпекову ситуацію у регіоні.

"Дії Росії повністю неприйнятні. Ми твердо підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росія повинна припинити провокації і співпрацювати для деескалації напруги", - заявив дипломат.

Він наголосив, що повне виконання Мінських домовленостей Росією є ключовою умовою ЄС для істотного покращення відносин з РФ.

Боррель також сказав, що Росія повинна співпрацювати для деескалації замість того, щоб "зображати себе у ролі нейтрального посередника".

"Це те, що Росія зараз робить, нібито вона не пов’язана з конфліктом в Україні, нібито вона там тільки намагається бути посередником у зовнішній проблемі, кажучи, що вони не втручалися напряму. Ці прикидання мають бути відкинуті", - наголосив Боррель.