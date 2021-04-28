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Боррель: ЕС рассмотрит ответ, если Россия пересечет "красные линии" по Украине

Среда, 28 апреля 2021, 16:30

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен быть готовым рассмотреть ответ России при пересечении ею "красных линий" по Украине.

Об этом Боррель сказал в среду, выступая в Европейском парламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы должны продолжать отправлять скоординированные сигналы прочной поддержки Украины. Мы примем участие в саммите Крымской платформы в августе. Мы также должны быть готовы рассмотреть варианты дополнительного ответа, если Россия возобновит эскалацию или пересечет "красные линии", - сказал Боррель, не уточнив, что подразумевает под "красными линиями".

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Боррель отметил, что недавнее военное наращивание войск России у украинских границ и в незаконно аннексированном Крыму серьезно повлияло на ситуацию с безопасностью в регионе.

"Действия России полностью неприемлемы. Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Россия должна прекратить провокации и сотрудничать для деэскалации напряжения", - заявил дипломат.

Он отметил, что полное выполнение Минских договоренностей Россией является ключевым условием ЕС для существенного улучшения отношений с РФ.

Боррель также сказал, что Россия должна сотрудничать для деэскалации вместо того, чтобы "изображать себя в роли нейтрального посредника".

"Это то, что Россия сейчас делает, якобы она не связана с конфликтом в Украине, якобы она там только пытается быть посредником во внешней проблеме, говоря, что они не вмешивались напрямую. Эти притворства должны быть отброшены", - подчеркнул Боррель.

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