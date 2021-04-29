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Посол Німеччини засудила марш до дня створення дивізії СС "Галичина"

Четвер, 29 квітня 2021, 11:41

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен дала несхвальну оцінку маршу до дня створення дивізії СС "Галичина", який пройшов напередодні у Києві.

Про це йдеться у Twitter посла, передає "Європейська правда".

"Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними", - написала вона.

28 квітня у Києві пройшов марш з нагоди річниці дня створення дивізії СС "Галичина".

У заході, що був організований "С14",  ВО "Свобода" та Правим сектором, взяли участь кілька сотень людей.

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