Посол Німеччини засудила марш до дня створення дивізії СС "Галичина"

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен дала несхвальну оцінку маршу до дня створення дивізії СС "Галичина", який пройшов напередодні у Києві.

Про це йдеться у Twitter посла, передає "Європейська правда".

"Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними", - написала вона.

Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними. https://t.co/e4k66sMfjQ — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) April 28, 2021

28 квітня у Києві пройшов марш з нагоди річниці дня створення дивізії СС "Галичина".

У заході, що був організований "С14", ВО "Свобода" та Правим сектором, взяли участь кілька сотень людей.