Посол Германии осудила марш ко дню создания дивизии СС "Галичина"

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии СС "Галичина", который прошел накануне в Киеве.

Об этом говорится в Twitter посла, передает "Европейская правда".

"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжких военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними", - написала она.

Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними. https://t.co/e4k66sMfjQ — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) April 28, 2021

28 апреля в Киеве прошел марш по случаю годовщины дня создания дивизии СС "Галичина".

В мероприятии, организованном "С14", ВО "Свобода" и Правым сектором, приняли участие несколько сотен человек.