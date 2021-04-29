У Франції почали розслідування випадків смерті після щеплення вакциною AstraZeneca

Паризькі прокурори, що спеціалізуються на розслідуваннях, пов'язаних зі здоров'ям, відкрили розслідування за підозрою у ненавмисному вбивстві після трьох смертей, які сталися після щеплень вакциною AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Розслідування поєднує в собі три провадження місцевих прокуратур, які були відкриті на регіональному рівні після скарг сімей загиблих.

Прокурори не висунули звинувачень жодному суб'єкту чи особі.

Адвокат Етьєн Бойттін, який подав скарги, заявив, що "спочатку звернувся до місцевих прокурорів заради швидкості та розтинів, а потім попросив їх передати справу до Парижа".

Одна зі справ, пов’язаних із розслідуванням, стосується студента-медика, який помер у Нанті, а інша стосується соціального працівника з Тулузи. Обидва померли в результаті утворення тромбів у віці до 55 років, мінімальний вік, встановлений Францією минулого місяця для отримання вакцини AstraZeneca.

Бойттін сказав, що розглядав 15 випадків людей, які померли після отримання вакцини у Франції. Прямого зв'язку між щепленнями та цими конкретними смертельними випадками не встановлено, хоча 7 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило зв'язок між вакциною та рідкісними порушеннями згортання крові. EMA наголошує, що користь від прийому вакцини значно перевищує ризики і зростає з віком та рівнем зараження.

Як і Франція, багато європейських країн обмежили використання вакцини лише літніми людьми, а Данія вирішила повністю припинити її використання.