Во Франции начали расследование случаев смерти после прививки вакциной AstraZeneca

Парижские прокуроры, специализирующихся на расследованиях, связанных со здоровьем, открыли расследование по подозрению в непредумышленном убийстве после трех смертей, которые произошли после прививок вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Расследование сочетает в себе три производства местных прокуратур, которые были открыты на региональном уровне после жалоб семей погибших.

Прокуроры не выдвинули обвинений ни одному субъекту или лицу.

Адвокат Этьен Бойттин, который подал жалобы, заявил, что "сначала обратился к местным прокурорам ради скорости и сечений, а потом попросил их передать дело в Париж".

Одно из дел, связанных с расследованием, касается студента-медика, который умер в Нанте, а другое - социального работника из Тулузы. Оба умерли в результате образования тромбов в возрасте до 55 лет, минимальный возраст, установленный Францией в прошлом месяце для получения вакцины AstraZeneca.

Бойттин сказал, что рассматривал 15 случаев людей, умерших после получения вакцины во Франции. Прямой связи между прививками и этими конкретными смертельными случаями не установлено, хотя 7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило связь между вакциной и редкими нарушениями свертывания крови. EMA отмечает, что польза от приема вакцины значительно превышает риски и увеличивается с возрастом и уровнем заражения.

Как и Франция, многие европейские страны ограничили использование вакцины только пожилыми людьми, а Дания решила полностью прекратить ее использование.