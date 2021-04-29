Французькі лікарі застерігають від обіцяного урядом послаблення карантину

Французькі медики та епідеміологи вважають недоцільним послаблювати жорсткий карантин, щодо чого вже найближчими днями очікується заява президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє BFM TV, пише "Європейська правда".

Нещодавно прем’єр Жан Кастекс заявив, що пік третьої хвилі епідемії коронавірусу вже позаду, а у п’ятницю президент має презентувати план поетапного виходу країни з локдауну.

Водночас, фахівці зазначають, що це може бути надто квапливим кроком в ситуації, коли у реанімації перебувають майже 6000 коронахворих, та що у разі послаблень кількість заражень може стрімко піти вгору.

"Зараз у реанімацію потрапляє навіть більше хворих, ніж під час піку другої хвилі у листопаді. Ситуація справді погана, і все одно йдуть розмови про послаблення", - цитує телеканал епідеміологиню Катрін Гіл.

Під час першої хвилі, у реанімаціях найбільшою кількістю хворих було близько 3400 у травні, а під час осінньо-зимової хвилі - 2881 у реанімації та 25240 госпіталізованих коронахворих загалом, у грудні. За підсумками 28 квітня, у реанімаціях перебували майже 5880 осіб, а загалом у лікарнях з коронавірусом - майже 30 тисяч, тобто, більше, ніж найвищі показники попередніх хвиль.

У прогнозі, оприлюдненому Інститутом Пастера, зазначається, що у разі послаблення більшості обмежень ймовірне помітне зростання кількості госпіталізацій, навіть якщо справдяться найоптимістичніші прогнози щодо темпів вакцинації.

Якщо ж вакцинація гальмуватиме, а припущення про значно більшу заразність британського штаму вірусу підтвердяться, кількість госпіталізацій може вийти на 3000 за добу, тоді як зараз це близько 1700 за добу.

"Не треба думати, що можна одним махом скасувати більшість обмежень, розраховуючи на гарну погоду і ефект вакцинації. Цього не вистачить, якщо з 15 травня послаблять більшість обмежень", - каже Сімон Кошме, керівник відділу математичного моделювання розвитку інфекційних хвороб при Інституті Пастера.

На його думку, варто було б знімати обмеження поступово та розтягнути процес до початку липня, коли на додачу почнеться сезон канікул і відпусток, і тоді після послаблення ситуація скоріш за все виявиться стабільною - у тому числі через те, що вакцину від коронавірусу отримає вже значно більше людей.

Нагадаємо, Франція оголосила третій локдаун 31 березня. Відтоді заходи, які діяли у 19 регіонах з найгіршою ситуацією ще з початку весни, поширилися на всю територію країни.

Обмеження передбачають закриття шкіл, несуттєвих підприємств, обмеження на прогулянки - в межах 10 км від домівки, заборону на поїздки в інші частини країни без поважних причин і комендантську годину з 19:00. Ресторани в країні безперервно закриті ще з 30 жовтня.