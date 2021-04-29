Французские врачи предостерегают от обещанного правительством ослабления карантина

Французские медики и эпидемиологи считают нецелесообразным ослаблять жесткий карантин, относительно чего уже в ближайшие дни ожидается заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает BFM TV, пишет "Европейская правда".

Недавно премьер Жан Кастекс заявил, что пик третьей волны эпидемии коронавируса уже позади, а в пятницу президент представить план поэтапного выхода страны из локдауна.

В то же время специалисты отмечают, что это может быть слишком поспешным шагом в ситуации, когда в реанимации находятся почти 6000 коронавирусных больных, и что в случае послаблений количество заражений может стремительно пойти вверх.

"Сейчас в реанимацию попадает даже больше больных, чем во время пика второй волны в ноябре. Ситуация действительно плохая, и все равно идут разговоры об ослаблении", - цитирует телеканал эпидемиолога Катрин Гил.

Во время первой волны, в реанимации наибольшим количеством больных было около 3400 в мае, а во время осенне-зимней волны - 2881 в реанимации и 25240 госпитализированных коронавирусных больных в целом, в декабре. По итогам 28 апреля, в реанимации находились почти 5880 человек, а всего в больницах с коронавирусом - почти 30 000, то есть больше, чем самые высокие показатели предыдущих волн.

В прогнозе, опубликованном Институтом Пастера, отмечается, что в случае ослабления большинства ограничений вероятен заметный рост количества госпитализаций, даже если сбудутся самые оптимистичные прогнозы относительно темпов вакцинации.

Если же вакцинация будет тормозить, а предположение о значительно большей заразности британского штамма вируса подтвердятся, количество госпитализаций может выйти на 3000 за сутки, тогда как сейчас это около 1700 в сутки.

"Не надо думать, что можно одним махом отменить большинство ограничений, рассчитывая на хорошую погоду и эффект вакцинации. Этого не хватит, если с 15 мая ослабят большинство ограничений", - говорит Симон **, руководитель отдела математического моделирования развития инфекционных болезней при Институте Пастера.

По его мнению, следовало бы снимать ограничения постепенно и растянуть процесс до начала июля, когда в дополнение начнется сезон каникул и отпусков, и тогда после ослабления ситуация скорее всего окажется стабильной - в том числе из-за того, что вакцина от коронавируса получит уже значительно больше людей.

Напомним, Франция объявила третий локдаун 31 марта. С тех пор меры, которые действовали в 19 регионах с наихудшей ситуацией еще с начала весны, распространились на всю территорию страны.

Ограничения предусматривают закрытие школ, несущественных предприятий, ограничения на прогулки - в пределах 10 км от дома, запрет на поездки в другие части страны без уважительных причин и комендантский час с 19:00. Рестораны в стране непрерывно закрыты еще с 30 октября.