Італія продовжила ковідні обмеження для мандрівників з Європи
Міністерство охорони здоров'я заявило, що Італія продовжила вже існуючі коронавірусні обмеження для мандрівників з інших європейських країн на 15 днів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Люди, які в'їжджають до Італії з інших європейських країн, повинні відбути п'ятиденний карантин і здати тест як до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції.
Уряд Італії також заборонив поїздки з Індії та Бангладеш на тлі побоювань через зростання числа випадків захворювання в регіоні.
Міністерство охорони здоров'я Італії повідомило, що в четвер у країні зареєстрували 288 смертей, пов'язаних з коронавірусом, тоді як днем раніше їх було 344. Щоденна кількість нових інфекцій зросла на 14 320 у порівнянні з 13 385 минулої доби.
Кількість пацієнтів у лікарнях з коронавірусом, не враховуючи хворих у реанімаціях, у четвер склала 19 351 в порівнянні з 19 860 днем раніше.
Як відомо, ЄС працює над запуском "цифрового зеленого сертифіката" до літніх канікул. Він повинен поширюватися на всіх, хто був вакцинований проти коронавірусу, має негативний тест або недавно перехворів.
У четвер Європарламент узгодив свою переговорну позицію щодо пропозиції про отримання сертифіката для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.