Данія запровадила COVID-сертифікати для відвідування громадських місць

Данія почала запроваджувати новий Covid-сертифікат для відвідування громадських місць, ставши однією з перших країн Європи, яка пішла на такий крок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP.

"Корона-пропуск" підтверджує, що людина отримала щеплення або негативний результат тесту за попередні 72 години, або мала позитивний тест упродовж від двох до дванадцяти тижнів до цього, здобувши тимчасовий імунітет до вірусу.

Сертифікат можна використовувати через смартфон у спеціальному додатку, але він доступний і в паперовій формі і все ще перебуває в стадії розробки, остаточна версія запланована на травень.

Данія є однією з перших європейських країн, яка запровадила таку програму, тоді як Європейська комісія готує цифровий "зелений" пропуск, щоб дозволити безперешкодний проїзд по Шенгенській зоні.

Данський сертифікат надає доступ до перукарень, салонів краси, тату-салонів та автошкіл. На подорожі він поки не діє.

Він також буде обов'язковим для обслуговування ресторанів на відкритому повітрі, яке відкрилися 6 квітня, а потім для обслуговування в приміщенні, в музеях, театрах та кінотеатрах, які мають відкритися 6 травня.

Данська влада заявила, що сертифікат є тимчасовим заходом, проте він буде потрібний доти, поки всьому населенню не буде запропонована вакцинація, що, за прогнозами, відбудеться протягом літа.

За даними Міністерства юстиції, підприємства, які не перевіряють відвідувачів, що мають "корона-пропуск", ризикують отримати мінімальний штраф у розмірі 400 євро та до 6000 євро у разі повторного правопорушення.

Особи, які намагатимуться пройти без пропуску, ризикують отримати штраф у розмірі близько 330 євро.

Близько 7% з 5,8 мільйона жителів скандинавської країни були повністю щеплені, а 13,3% отримали принаймні одну дозу.

Однак розповсюдження вакцини, яке розпочалося швидше, ніж де-небудь в Європі, сповільнилося, оскільки використання вакцини AstraZeneca призупинили в Данії до подальших оцінок потенційних побічних ефектів.