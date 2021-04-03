Байден скасував санкції Трампа проти Міжнародного кримінального суду 

Президент США Джо Байден в п'ятницю зняв санкції та візові обмеження для посадових осіб Міжнародного кримінального суду, скасувавши ще один зовнішньополітичний крок колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Проте адміністрація Байдена, як і інші республіканські і демократичні адміністрації в минулому, як і раніше насторожено ставиться до Міжнародного кримінального суду, юрисдикцію якого Сполучені Штати не визнають.

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"Ми як і раніше категорично не згодні з діями МКС щодо Афганістану і Палестини", - сказав держсекретар Ентоні Блінкен в заяві про припинення санкцій.

"Ми зберігаємо наші давні заперечення проти зусиль Суду щодо встановлення юрисдикції стосовно персоналу держав, які не підпорядковуються юрисдикції суду, таких як Сполучені Штати та Ізраїль. Однак ми вважаємо, що наші побоювання з приводу цих справ краще вирішувати шляхом взаємодії з усіма зацікавленими сторонами в процесі МКС, а не шляхом введення санкцій", - додав Блінкен.

Адміністрація Трампа у вересні 2020 року ввела санкції проти головного прокурора МКС Фату Бенсуда. Її розслідування стосується можливих військових злочинів, скоєних талібами і афганською владою.

Раніше в 2020 році Трамп дозволив використання таких санкцій проти МКС, а також назвав суд "загрозою" для США.

За рік до цього адміністрація Трампа скасувала американську візу Бенсуді, посилаючись на її зусилля щодо розслідування ймовірних злочинів в Афганістані.