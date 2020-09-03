ЄС засудив США за санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду

ЄС назвав запроваджені Вашингтоном санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС), в тому числі прокурора, безпрецедентним і неприйнятним кроком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Боррель наголосив, що Міжнародний кримінальний суд відіграє найважливішу роль у здійсненні правосуддя для жертв деяких з найжахливіших злочинів у світі, а його незалежність і неупередженість є найважливішими характеристиками роботи суду.

"Санкції, оголошені адміністрацією Сполучених Штатів 2 вересня щодо двох співробітників суду, включаючи його прокурора, є неприйнятними і безпрецедентними заходами, спрямованими на те, щоб перешкодити проведенню судом розслідувань і судових розглядів" - йдеться у заяві.

Боррель наголосив, що МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено, без втручання ззовні.

"Сполучені Штати повинні переглянути свою позицію і скасувати прийняті ними заходи" - заявив він.

За словами глави європейської дипломатії, ЄС непохитно підтримує універсальність Римського статуту і МКС.

Як повідомлялося, Сполучені Штати в середу запровадили санкції щодо прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуди у зв'язку з її розслідуванням того, чи чинили американські війська воєнні злочини в Афганістані.