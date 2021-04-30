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Держсекретар США наступного тижня прибуде в Україну

П'ятниця, 30 квітня 2021, 08:23

Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Україну з візитом.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS, повідомляє "Європейська правда".

"На кордоні з Україною зосереджено найбільше сил з 2014 року, коли Росія власне здійснила вторгнення" - зазначив Блінкен.

"Я не можу сказати, що ми знаємо наміри Путіна. Є багато речей, які він може зробити, а які ні. В останні кілька днів ми побачили рішення відвести частину цих військ і ми бачимо, що частину з них відведено" - додав він.

Раніше повідомлялося, що  візит Блінкена може полегшити занепокоєння України щодо потенційної зустрічі Байдена та Путіна цього літа.

"Той факт, що адміністрація Байдена направить свого найбільш високопоставленого дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує східноєвропейську державу і цінує її як союзника", - повідомляв телеканал CNN.

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