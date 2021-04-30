Госсекретарь США на следующей неделе прибудет в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Украину с визитом.
Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает "Европейская правда".
"На границе с Украиной сосредоточено больше сил с 2014 года, когда Россия фактически осуществила вторжение", - отметил Блинкен.
"Я не могу сказать, что мы знаем намерения Путина. Есть много вещей, которые он может сделать, а какие нет. В последние несколько дней мы увидели решение отвести часть этих войск и мы видим, что часть из них отведена", - добавил он.
Ранее сообщалось, что визит Блинкена может облегчить беспокойство Украины относительно потенциальной встречи Байдена и Путина этим летом.
"Тот факт, что администрация Байдена направит своего самого высокопоставленного дипломата в Украине за несколько недель до потенциального саммита, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает восточноевропейское государство и ценит его как союзника", - сообщал телеканал CNN.