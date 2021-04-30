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Санду обіцяє щеплення від коронавірусу усім охочим "у найближчі місяці"

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:45

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що у найближчі місяці усі охочі отримають доступ до вакцини від коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За її словами, у травні Молдова має отримати велику партію вакцини AstraZeneca, більшу за усі попередні, після чого дефіцит вакцини має закінчитися. Вона зазначила, що ведуться перемовини також з іншими компаніями, але конкретних домовленостей ще немає. 

"Головне те, що у найближчі місяці усі охочі зможуть щепитися препаратом, зможуть це зробити. Я звернуся до МОЗ, щоб процес щеплення почався для всіх", - сказала Санду, додавши, що сама також планує вакцинуватися препаратом AstraZeneca.

Як повідомлялося раніше, 30 квітня у Молдову має прибути друга партія російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Першу партію "Спутника V" Молдова отримала як гуманітарну допомогу у суботу, 24 квітня. Вантаж супроводжував експрезидент Молдови, лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон і два депутати Держдуми РФ.

Саме Додон найактивніше просував питання російської вакцини для Молдови, але президентка Мая Санду не є противником отримання "Спутніка" та зверталася з таким листом до Владіміра Путіна.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX.

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Молдова Вакцини
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